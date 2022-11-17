Сборная России по футболу сыграла вничью с Таджикистаном

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Контрольный матч сборных Таджикистана и России по футболу завершился вничью.

Результат встречи в Душанбе – 0:0.

Это был второй матч сборной России в этом году: 24 сентября она одолела в гостях Киргизию (2:1). 20 ноября подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют с Узбекистаном.

Весной нынешнего года сборная России должна была сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ, но Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила национальную команду из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Санкции ФИФА в отношении россиян действуют и в настоящий момент.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча