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Сборная России по футболу сыграла вничью с Таджикистаном

Сборная России по футболу сыграла вничью с Таджикистаном
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Контрольный матч сборных Таджикистана и России по футболу завершился вничью.

Результат встречи в Душанбе – 0:0.

Это был второй матч сборной России в этом году: 24 сентября она одолела в гостях Киргизию (2:1). 20 ноября подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют с Узбекистаном.

Весной нынешнего года сборная России должна была сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ, но Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила национальную команду из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Санкции ФИФА в отношении россиян действуют и в настоящий момент.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча

футбол
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