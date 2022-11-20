Чемпионат мира по футболу-2022 стартует в Катаре

Ожидается, что для Лионеля Месси и Криштиану Роналду это будет последний ЧМ в карьере

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Матчем между сборными Катара и Эквадора в воскресенье стартует чемпионат мира по футболу 2022 года, игра пройдет в катарском городе Эль-Хаур и начнется в 19:00 мск. Это первый случай в истории, когда ЧМ проводится на Ближнем Востоке.

Катар принимает ЧМ вслед за Россией, где проходил чемпионат мира в 2018 году. Обе страны-хозяйки чемпионатов объявлены 2 декабря 2010 года в Цюрихе. При этом на фоне коррупционного скандала в ФИФА швейцарская прокуратура через несколько лет заводила дело о возможных нарушениях при выборе хозяек обоих чемпионатов, однако они сохранили право провести турниры.

Впервые в истории чемпионат мира пройдет в конце года (20 ноября – 18 декабря). Это связано с сильной жарой в Катаре летом.

Кроме того, 18 ноября, за два дня до старта ЧМ, ФИФА объявила о совместном с руководством принимающей страны решении запретить продажу алкогольных напитков на стадионах, принимающих матчи турнира. На стадионе можно будет приобрести только безалкогольное пиво. Алкоголь же будут реализовывать в лицензированных фан-зонах.

Россия не сыграет

Сборная России претендовала на путевку на ЧМ, но была исключена из числа участников стыковых матчей в рамках европейского отбора. Она должна была сыграть в полуфинале стыков с Польшей, в итоге поляки прошли в финал автоматически, а там победили Швецию. Санкции в отношении россиян стали реакцией ФИФА на проводимую РФ специальную операцию на Украине.

Всего в турнире выступят 32 сборные. Они разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды каждой из групп. Состав групп выглядит следующим образом:

А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор

B: Англия, США, Иран, Уэльс

С: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия

D: Франция, Дания, Тунис, Австралия

Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика

F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада

G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун

H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана

Действующим чемпионом мира является Франция, которая выиграла золото ЧМ в 2018 году.

Игроки Российской премьер-лиги на ЧМ

В заявки своих сборных попали два действующих игрока клубов Российской премьер-лиги. Это хорватский защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен и камерунский нападающий московского "Динамо" Муми Нгамале.

Кроме того, на ЧМ вызваны несколько игроков, принадлежащие клубам РПЛ, но на правах аренды выступающие в командах иностранных чемпионатов. Это польский полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк (арендован в аравийский "Аль-Шабаб"), уругвайский защитник "Динамо" Гильермо Варела (бразильский "Фламенго"), полузащитник "Динамо" Себастиан Шиманьски (нидерландский "Фейеноорд").

В заявку сборной Камеруна попал полузащитник немецкого футбольного клуба "Ганновер 96" Гаэль Ондуа. Помимо камерунского гражданства имеет и российское: с детских лет он жил в России в связи с дипломатической деятельностью (работал в посольстве) его отца. Ондуа также играл за московские молодежные команды "Локомотив" и ЦСКА, на взрослом уровне – за махачкалинский "Анжи".

Последний аккорд для Месси и Роналду?

Турнир в Катаре, вероятно, будет последним чемпионатом мира для ведущих игроков мира последних полутора десятка лет - 37-летнего португальца Криштиану Роналду и 35-летнего аргентинца Лионеля Месси.

Роналду сыграет на ЧМ на фоне озвученных им критических слов в адрес английского "Манчестер Юнайтед", цвета которого он защищает на клубном уровне. Резкие высказывания в адрес руководства МЮ, его главного тренера, скорее всего, поставит крест на возвращении Криштиану в команду.

Месси впервые сыграет на ЧМ в качестве игрока не "Барселоны, а другой команды. В 2021 году аргентинец стал игроком французского "Пари Сен-Жермен". Незадолго до этого Лионель как раз стал обладателем Кубка Америки, это был первый выигранным им турнир в составе сборной Аргентины. В 2008 году Месси стал олимпийским чемпионом, но футбольный турнир на Олимпийских играх не относится к соревнованиям элитной категории.

Опять без Италии

Второй чемпионат мира подряд пропускает сборная Италии – четырехкратный победитель турнира. Она стала второй в своей отборочной группе на ЧМ-2022, и провалилась в первом раунде плей-офф квалификации, уступив Северной Македонии. К тому моменту сборная Италии стала чемпионом Европы, выиграв перенесенный на 2021 года континентальный турнир.

Самые титулованные сборные в истории ЧМ

Самой титулованной национальной командой является Бразилия. Она – пятикратный чемпион мира, сборная этой страны является единственной, не пропустившей ни одного ЧМ.

По четыре раза ЧМ выиграли Германия и Италия, по два раза – Аргентина, Франция, Уругвай, по разу – Англия, Испания.