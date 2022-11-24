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Бразилия - Сербия. Онлайн

Матч чемпионата мира по футболу проходит в Лусаиле

Бразилия - Сербия. Онлайн
Фото: EPA/ТАСС

Бразилия - Сербия. 0:0

39'

Это главный тренер сборной Бразилии

37'

Счет по голам... ммм.. не будем о грустном

37'

Счет по ударам - 4:1 (3:0 - в створ) в пользу сборной Бразилии

35'

Сербия атакует! Подача с правого фланга - головой бьет Филип Младенович! Неточно!

34'

Несколько передач в касание - и Рафинья без опеки защитников бьет по воротам сербов из пределов штрафной низом. Наверное, можно было бы пробить и сильнее. Вратарь поймал без этих ваших кошачьих прыжков

30'

Мог стать результативным этот стандарт, не разгадай голкипер замысел бразильца, простреливавшего к ближней штанге. Ожидалось же, что будет подача верхом

28'

Рафинья пытался пробить по воротам, защитник выбил на угловой

25'

Ах, какой пас сделал Тьяго Силва на Винисиуса к вратарской сборной Сербии. Но немого не успел адресат - вратарь его опередил, рукой выбил мяч. А потом встал, побежал и выбил на трибуны уже ногой!

25'

Бразильский вратарь Алисон Бекер ловит мяч после навеса

25'

Сборная Сербии мчится в атаку! Чем она закончится?!?!?

24'

Коллеги уловили, согласитесь, интересный кадр

22'

Теперь Каземиро, также не войдя в штрафную, сильно бьет! Вратарь ловит мяч!

21'

Удар Неймара по воротам издали! Мяч принял на себя защитник!

20'

Но и сербов похвалим, они действуют цепко

19'

Бразильцы все ищут и ищут удобный момент для удара. Но никак не решаются пробить

18'

Опять сбили Неймара

15'

А на второй попытке Неймара вратарь Милинкович-Савич уже поймал мяч

14'

В статистических таблицах зафиксирован удар, да. 

14'

Неймар прямо с углового пытался завести мяч в ворота. Голкипер кулаком выбил мяч. Это зачтется как удар?

13'

О! Будет угловой у ворот сборной Сербии!

11'

Пока ни одного удара не нанесли соперники. Навесы были, да. Ударов не было

9'

Лукич и Неймар боролись за мяч у бровки поля. Мяч покинул поле, а с Неймара слетела его футболка

7'
Желтая карточка

Серб Павлович сбил Неймара в центре поля. Соперников нельзя сбивать, Неймара - в особенности. Желтая карточка

6'

Подача в штрафную сборной Бразилии! Ее прервал бразильский защитник. Бразилия - фаворит этой игры, но Сербия не собирается мириться со статусом аутсайдера

4'

Но вот Бразилия полетела в атаку, на правом фланге солировал Рафинья. Он прострелил в штрафную площадь. До адресата мяч не дошел, но уже хоть что-то

4'

Сербы прессингуют бразильцев, не позволяя им пересечь половину поля

3'

Бразильцы уверенно и хладнокровно разыгрывают мяч. Посмотрим, сделают ли они то же самое на половине поля соперника?

2'

Пока команды разгоняются, напомним (или сообщим, если еще не слышали) об уникальном достижении

1'

Поехали! Игра началась!

В июне 2018 года Бразилия и Сербия играли на групповом этапе чемпионата мира в России. Тогда победили бразильцы со счетом 2:0. Ту встречу обслуживал иранский арбитр Алиреза Фагани, который.... назначен и на сегодняшнюю игру!

Команды вышли на поле!

А вот состав сборной Сербии! Ваня Милинкович-Савич, Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Филип Младенович, Саша Лукич, Неманья Гудель, Сергей Милинкович-Савич, Андрия Живкович, Душан Тадич, Александр Митрович

Состав сборной Бразилии: Алисон Бекер, Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Алекс Сандро, Каземиро, Лукас Пакета, Рафинья, Неймар, Винисус Жуниор, Ришарлисон

Россотрудничество недавно призвало россиян болеть за сборную Сербии. Все к этому и идет!
 

На пороге - матч Бразилии и Сербии. Он начнется в 22:00 по московскому времени!

И снова здравствуйте! Мы продолжаем цикл текстовых трансляций, приуроченных проходящему в Катаре чемпионату мира по футболу!

Катар в преддверии ЧМ по футболу

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