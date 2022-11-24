Бразилия - Сербия. Онлайн
Матч чемпионата мира по футболу проходит в Лусаиле
Бразилия - Сербия. 0:0
Это главный тренер сборной Бразилии
Счет по голам... ммм.. не будем о грустном
Счет по ударам - 4:1 (3:0 - в створ) в пользу сборной Бразилии
Сербия атакует! Подача с правого фланга - головой бьет Филип Младенович! Неточно!
Несколько передач в касание - и Рафинья без опеки защитников бьет по воротам сербов из пределов штрафной низом. Наверное, можно было бы пробить и сильнее. Вратарь поймал без этих ваших кошачьих прыжков
Мог стать результативным этот стандарт, не разгадай голкипер замысел бразильца, простреливавшего к ближней штанге. Ожидалось же, что будет подача верхом
Рафинья пытался пробить по воротам, защитник выбил на угловой
Ах, какой пас сделал Тьяго Силва на Винисиуса к вратарской сборной Сербии. Но немого не успел адресат - вратарь его опередил, рукой выбил мяч. А потом встал, побежал и выбил на трибуны уже ногой!
Бразильский вратарь Алисон Бекер ловит мяч после навеса
Сборная Сербии мчится в атаку! Чем она закончится?!?!?
Коллеги уловили, согласитесь, интересный кадр
Теперь Каземиро, также не войдя в штрафную, сильно бьет! Вратарь ловит мяч!
Удар Неймара по воротам издали! Мяч принял на себя защитник!
Но и сербов похвалим, они действуют цепко
Бразильцы все ищут и ищут удобный момент для удара. Но никак не решаются пробить
Опять сбили Неймара
А на второй попытке Неймара вратарь Милинкович-Савич уже поймал мяч
В статистических таблицах зафиксирован удар, да.
Неймар прямо с углового пытался завести мяч в ворота. Голкипер кулаком выбил мяч. Это зачтется как удар?
О! Будет угловой у ворот сборной Сербии!
Пока ни одного удара не нанесли соперники. Навесы были, да. Ударов не было
Лукич и Неймар боролись за мяч у бровки поля. Мяч покинул поле, а с Неймара слетела его футболка
Серб Павлович сбил Неймара в центре поля. Соперников нельзя сбивать, Неймара - в особенности. Желтая карточка
Подача в штрафную сборной Бразилии! Ее прервал бразильский защитник. Бразилия - фаворит этой игры, но Сербия не собирается мириться со статусом аутсайдера
Но вот Бразилия полетела в атаку, на правом фланге солировал Рафинья. Он прострелил в штрафную площадь. До адресата мяч не дошел, но уже хоть что-то
Сербы прессингуют бразильцев, не позволяя им пересечь половину поля
Бразильцы уверенно и хладнокровно разыгрывают мяч. Посмотрим, сделают ли они то же самое на половине поля соперника?
Пока команды разгоняются, напомним (или сообщим, если еще не слышали) об уникальном достижении
Поехали! Игра началась!
В июне 2018 года Бразилия и Сербия играли на групповом этапе чемпионата мира в России. Тогда победили бразильцы со счетом 2:0. Ту встречу обслуживал иранский арбитр Алиреза Фагани, который.... назначен и на сегодняшнюю игру!
Команды вышли на поле!
А вот состав сборной Сербии! Ваня Милинкович-Савич, Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Филип Младенович, Саша Лукич, Неманья Гудель, Сергей Милинкович-Савич, Андрия Живкович, Душан Тадич, Александр Митрович
Состав сборной Бразилии: Алисон Бекер, Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Алекс Сандро, Каземиро, Лукас Пакета, Рафинья, Неймар, Винисус Жуниор, Ришарлисон
Россотрудничество недавно призвало россиян болеть за сборную Сербии. Все к этому и идет!
На пороге - матч Бразилии и Сербии. Он начнется в 22:00 по московскому времени!
И снова здравствуйте! Мы продолжаем цикл текстовых трансляций, приуроченных проходящему в Катаре чемпионату мира по футболу!