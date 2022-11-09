Россотрудничество призвало россиян болеть за сборную Сербии на ЧМ-2022

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Представительство Россотрудничества в Сербии – Российский центр науки и культуры "Русский дом" призвало россиян болеть за сборную Сербии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

"Сборная России не сыграет в Катаре в силу известных причин, но на турнире выступит сборная страны, где огромное большинство народа традиционно поддерживает нашу страну даже в самые непростые времена. Русский Дом в Белграде уверен, что миллионы российских болельщиков знают, за кого болеть на предстоящем мундиале", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

"Болеем за наших! Болеем за сербов!" - отмечается в тексте обращения.

Сообщение сопровождает видеонарезка голов в исполнении футболистов сборной Сербии, а также кадрами с поддержкой сербскими болельщиками России.

Сборная России заняла второе место в группе отбора на ЧМ-2022 и должна была сыграть в стыковых матчах квалификации. Однако по решению ФИФА она была отстранена от участия.

Сборная Сербии заняла в отборочной группе первое место и получила прямую путевку на ЧМ.

На групповом этапе ЧМ сборная Сербии сыграет с Бразилией (24 ноября), Камеруном (28 ноября) и Швейцарией (2 декабря).