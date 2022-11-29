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Нидерланды цепляются за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ

Во вторник в Дакаре станут известны участники 1/8 финала от группы A

Нидерланды цепляются за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ
Фото: Liu Lu/VCG via Getty Images

52'

Эквадор - Сенегал. 0:1

Эквадор прибавил в скорости после перерыва. Удачных ходов команды мы пока не видим, но впереди еще немало времени

50'

Нидерланды - Катар. 2:0

И первая же атака нидерландцев во втором тайме приводит к голу. Ошибся защитник, головой отправивший мяч к штанге на соперника. Голкипер отразил удар в упор, на добивании рядом оказался Френки Де Йонг. Уж его удар оказался не берущимся!

49'
Гол!!!

Нидерланды - Катар. 2:0

47'

Нидерланды - Катар. 1:0

Катарские футболисты играют активнее соперника на стартовых минутах второго тайма

46'

Возобновились обе встречи!

Встретимся во вторых таймах, товарищи!)

45+6'

Эквадор - Сенегал. 0:1

Наступил перерыв и в этой игре

45+4'

Нидерланды - Катар. 1:0

Здесь наступил перерыв

45+3'

Эквадор - Сенегал. 0:1

Легкая потасовка в матче. С матчем "Зенит" - "Спартак" не сравнить

45'

Положение в группе!

Нидерланды – 7

Сенегал - 6
Эквадор - 4
Катар - 0

44'

Эквадор - Сенегал. 0:1

Исмаила Сарр пробил мяч в угол ворот, переиграв вратаря Эрнана Галиндеса! Сборная Сенегала вышла вперед!

44'
Гол!!!

Эквадор - Сенегал. 0:1

42'
Пенальти

Эквадор - Сенегал

Сборная Сенегала зарабатывает право на пенальти!!!

41'

Та же таблица, но с показателями по голам. Актуально

38'

Эквадор - Сенегал

Очередная атака сенегальцев. Сабали не смог укротить мяч. А так, вышел бы один на один

36'

Эквадор - Сенегал.

Вот как раз еще один удар.  Пате Сисс бил головой - выше перекладины

34'

Эквадор - Сенегал

Относительно спокойно протекают события на поле. Хотя, Сенегалу не помешало бы забить. Но попытки были - 9:2 по ударам по воротам, такое преимущество у этой сборной

31'

В 22:00 начнутся матчи третьего тура в группе В: Иран - США, Уэльс - Англия

28'

Онлайн-таблица теперь такая:

Нидерланды – 7
Эквадор – 5
Сенегал – 4
Катар - 0

26'

Нидерланды - Катар
Футболисты сборной Нидерландов повели в счете! Коди Гакпо поразил угол ворот сборной Катара после передачи в штрафную! 

26'
Гол!!!

Нидерланды - Катар. 1:0

23'

Эквадор - Сенегал

Сенегальский футболист Сарр обокрал того самого Пресиадо и коварно пробил слева. В ворота мяч не влетел

20'

Эквадор - Сенегал
Эквадорский полузащитник Анхело Пресиадо получил травму. Он долго лежал на поле, за ним привезли носилки на колесах. Но игрок, к счастью, продолжает мяч

17'

Нидерланды - Катар

У голландцев явное преимущество по ударам по воротам в матче с Катаром ("а вы ожидали иного?" - спросите вы) - 5:1. А вот по попаданиям в створ - 1:1

15'

Зато ЧМ в России планирует на всю жизнь запомнить вратарь сборной Бельгии и мадридского "Реала" Тибо Куртуа!

12'

На прошлом чемпионате мира, в России в 2018 году сборная Нидерландов не играла, она не прошла квалификационный отбор! 

10'

Получатся ли матчи такими же огненными? В переносном смысле, разумеется
 

7'

Эквадор - Сенегал. 

Ндиайе бил из убойной позиции по воротам Эквадора. И хватается за лицо - то ли от стыда, то ли от досады - он не попал в створ, да и пробил не убойно

4'

Нидерланды - Катар - 0:0.
Тем временем, нидерландцы могли отличиться. Вратарь Катара отразил удар Блинда

4'

Идрисса Гуйе! Один-оденешенек (не считая вратаря, конечно) был с мячом в штрафной площади Эквадора! Он умудрился не попасть в створ!

3'

Внимание болельщикам сборной Сенегала!

1'

Матчи начались!

1'

Поехали, товарищи!

Прозвучали гимны стран, вот-вот прозвучат и стартовые свистки!

Только Катар лишился шансов на плей-офф. Остальные три команды поведут очно-заочную борьбу за две путевки. Должно быть интересно!

Положение в группе!
Нидерланды – 4 очка
Эквадор – 4
Сенегал – 3
Катар - 0

Собственно, это будет нечто вроде переклички

В 18:00 начнутся оба матча группы А: Нидерланды - Катар, Эквадор - Сенегал!

На чемпионате мира по футболу в Катаре наступила решающая пора группового этапа! Сегодня открывается программа третьего тура!

Всем здравствуйте!

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