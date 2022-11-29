Нидерланды цепляются за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ
Во вторник в Дакаре станут известны участники 1/8 финала от группы A
Эквадор - Сенегал. 0:1
Эквадор прибавил в скорости после перерыва. Удачных ходов команды мы пока не видим, но впереди еще немало времени
Нидерланды - Катар. 2:0
И первая же атака нидерландцев во втором тайме приводит к голу. Ошибся защитник, головой отправивший мяч к штанге на соперника. Голкипер отразил удар в упор, на добивании рядом оказался Френки Де Йонг. Уж его удар оказался не берущимся!
Нидерланды - Катар. 2:0
Нидерланды - Катар. 1:0
Катарские футболисты играют активнее соперника на стартовых минутах второго тайма
Возобновились обе встречи!
Встретимся во вторых таймах, товарищи!)
Эквадор - Сенегал. 0:1
Наступил перерыв и в этой игре
Нидерланды - Катар. 1:0
Здесь наступил перерыв
Эквадор - Сенегал. 0:1
Легкая потасовка в матче. С матчем "Зенит" - "Спартак" не сравнить
Положение в группе!
Нидерланды – 7
Сенегал - 6
Эквадор - 4
Катар - 0
Эквадор - Сенегал. 0:1
Исмаила Сарр пробил мяч в угол ворот, переиграв вратаря Эрнана Галиндеса! Сборная Сенегала вышла вперед!
Эквадор - Сенегал. 0:1
Эквадор - Сенегал
Сборная Сенегала зарабатывает право на пенальти!!!
Та же таблица, но с показателями по голам. Актуально
Эквадор - Сенегал
Очередная атака сенегальцев. Сабали не смог укротить мяч. А так, вышел бы один на один
Эквадор - Сенегал.
Вот как раз еще один удар. Пате Сисс бил головой - выше перекладины
Эквадор - Сенегал
Относительно спокойно протекают события на поле. Хотя, Сенегалу не помешало бы забить. Но попытки были - 9:2 по ударам по воротам, такое преимущество у этой сборной
В 22:00 начнутся матчи третьего тура в группе В: Иран - США, Уэльс - Англия
Онлайн-таблица теперь такая:
Нидерланды – 7
Эквадор – 5
Сенегал – 4
Катар - 0
Нидерланды - Катар
Футболисты сборной Нидерландов повели в счете! Коди Гакпо поразил угол ворот сборной Катара после передачи в штрафную!
Нидерланды - Катар. 1:0
Эквадор - Сенегал
Сенегальский футболист Сарр обокрал того самого Пресиадо и коварно пробил слева. В ворота мяч не влетел
Эквадор - Сенегал
Эквадорский полузащитник Анхело Пресиадо получил травму. Он долго лежал на поле, за ним привезли носилки на колесах. Но игрок, к счастью, продолжает мяч
Нидерланды - Катар
У голландцев явное преимущество по ударам по воротам в матче с Катаром ("а вы ожидали иного?" - спросите вы) - 5:1. А вот по попаданиям в створ - 1:1
Зато ЧМ в России планирует на всю жизнь запомнить вратарь сборной Бельгии и мадридского "Реала" Тибо Куртуа!
На прошлом чемпионате мира, в России в 2018 году сборная Нидерландов не играла, она не прошла квалификационный отбор!
Получатся ли матчи такими же огненными? В переносном смысле, разумеется
Эквадор - Сенегал.
Ндиайе бил из убойной позиции по воротам Эквадора. И хватается за лицо - то ли от стыда, то ли от досады - он не попал в створ, да и пробил не убойно
Нидерланды - Катар - 0:0.
Тем временем, нидерландцы могли отличиться. Вратарь Катара отразил удар Блинда
Идрисса Гуйе! Один-оденешенек (не считая вратаря, конечно) был с мячом в штрафной площади Эквадора! Он умудрился не попасть в створ!
Внимание болельщикам сборной Сенегала!
Матчи начались!
Поехали, товарищи!
Прозвучали гимны стран, вот-вот прозвучат и стартовые свистки!
Только Катар лишился шансов на плей-офф. Остальные три команды поведут очно-заочную борьбу за две путевки. Должно быть интересно!
Положение в группе!
Нидерланды – 4 очка
Эквадор – 4
Сенегал – 3
Катар - 0
Собственно, это будет нечто вроде переклички
В 18:00 начнутся оба матча группы А: Нидерланды - Катар, Эквадор - Сенегал!
На чемпионате мира по футболу в Катаре наступила решающая пора группового этапа! Сегодня открывается программа третьего тура!
Всем здравствуйте!