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Вратарь Куртуа назвал матч ЧМ-2018 в России лучшим моментом в карьере

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Голкипер сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа, приблизившийся к отметке в 100 матчей за национальную команду, назвал самым главным из проведенных в ее составе игр встречу на чемпионате мира-2018 в России.

"Изюминкой этих 100 международных матчей, безусловно, является чемпионат мира в России. Матч с Бразилией (Бельгия выиграла в четвертьфинале со счетом 2:1 - ИФ) навсегда останется в моей памяти, принеся мне приз лучшего вратаря чемпионата мира", - написал 30-летний Куртуа на своем сайте.

На турнире в России Куртуа вместе с партнерами по сборной Бельгии стал бронзовым призером ЧМ.

Куртуа, на клубном уровне защищающий цвета мадридского "Реала", дебютировал за сборную Бельгии 10 августа 2011 года в товарищеском матче против Франции (0:0). Сотым его матчем за сборную должна стать игра третьего тура ЧМ-2022 в Катаре против Хорватии, она пройдет 1 декабря.

футбол Россия ЧМ-2018 Бельгия ЧМ-2022 Катар Бразилия Тибо Куртуа
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