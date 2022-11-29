Вратарь Куртуа назвал матч ЧМ-2018 в России лучшим моментом в карьере

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Голкипер сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа, приблизившийся к отметке в 100 матчей за национальную команду, назвал самым главным из проведенных в ее составе игр встречу на чемпионате мира-2018 в России.

"Изюминкой этих 100 международных матчей, безусловно, является чемпионат мира в России. Матч с Бразилией (Бельгия выиграла в четвертьфинале со счетом 2:1 - ИФ) навсегда останется в моей памяти, принеся мне приз лучшего вратаря чемпионата мира", - написал 30-летний Куртуа на своем сайте.

На турнире в России Куртуа вместе с партнерами по сборной Бельгии стал бронзовым призером ЧМ.

Куртуа, на клубном уровне защищающий цвета мадридского "Реала", дебютировал за сборную Бельгии 10 августа 2011 года в товарищеском матче против Франции (0:0). Сотым его матчем за сборную должна стать игра третьего тура ЧМ-2022 в Катаре против Хорватии, она пройдет 1 декабря.