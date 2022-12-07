ATP оштрафовала на $1 млн организаторов турнира в Уимблдоне за недопуск россиян

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обязала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA), организатора турнира Большого шлема в Уимблдоне, выплатить штраф в размере $1млн за отстранение россиян и белорусов от соревнований, сообщает Daily Mail.

Помимо этого, ассоциация пригрозила исключить LTA из ATP Тура за повторное аналогичное решение в отношении теннисистов этих стран.

В 2022 году организаторы Уимблдона отклонили заявки на участие от российских и белорусских игроков из-за ситуации на Украине. АТР и Женская теннисная ассоциации (WTA), осудившие позицию организаторов, приняли решение не начислять за Уимблдон-2022 рейтинговые очки.