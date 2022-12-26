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"Спартак" проиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" нанес поражение московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу "Локомотива".

Успех хозяев в матче базируется на результативной игре Сергея Никулина, забросившего две шайбы. В составе "Спартака" отличился Герман Рубцов.

"Локомотив" набрал 62 очка в 44 матчах и занимает второе место в Западной конференции. Ярославский клуб на 11 баллов отстает от проведшего столько же встреч петербургского СКА.

Потерпевший пятое поражение подряд "Спартак" находится на шестой строчке – 46 очков в 44 матчах.

хоккей КХЛ
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