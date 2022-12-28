ЦСКА вновь победил СКА в КХЛ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА нанес поражение петербургскому СКА в матче Континентальной хоккейной лиги в среду.

Результат встречи в Москве – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) в пользу ЦСКА.

На 28-й минуте Марат Хуснутдинов вывел СКА вперед. ЦСКА ответил тремя голами в третьем периоде, их авторами стали Константин Окулов (43, 49 минуты) и Максим Соркин (58).

ЦСКА выиграл у СКА во втором очном противостоянии подряд.

СКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 73 очка в 45 матчах. ЦСКА – на третьем месте – 59 баллов в 43 встречах. Между ними располагается ярославский "Локомотив", выигравший пятый матч подряд. В среду ярославцы обыграли пекинскую команду "Куньлунь" в подмосковных Мытищах, где базируется соперник, - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). У "Локомотива" 64 очка в 45 матчах.