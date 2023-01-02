Поиск

В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Бразилии на стадионе "Сантос" в Сан-Паулу началась церемония прощания с легендарным футболистом Пеле, передает в понедельник портал G1.

Гроб с телом Пеле выставили на стадионе, на котором он забил одни из лучших голов в своей карьере. Похороны футболиста состоятся во вторник. Перед похоронами гроб с телом пронесут по улицам города Сантос. Ожидается, что на церемонию похорон прибудет президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Поклонники Пеле выстроились в длинную очередь на вход на стадион, чтобы попрощаться с футболистом. Многие из них занимали очередь еще перед рассветом.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни. В последние годы он проходил курс лечение от рака.

Бразилия Пеле
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Умер Пеле

Новости

Гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос" для церемонии прощания

Гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос" для церемонии прощания

Что произошло за день: воскресенье, 1 января

Гол Головина принес "Монако" победу над "Брестом" в матче чемпионата Франции

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 января

Овечкин оформил хет-трик в матче с "Монреалем"

Овечкин оформил хет-трик в матче с "Монреалем"

СМИ сообщили о подписании контракта Роналду с "Аль-Насром"

Дюков заявил, что Азиатская конфедерация подтверждает готовность принять РФС

Дюков заявил, что Азиатская конфедерация подтверждает готовность принять РФС

Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию и создал рабочую группу для обсуждения

Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию и создал рабочую группу для обсуждения
Умершие знаменитости

Умер Пеле

Умер Пеле

Карлсен выиграл партию ЧМ по блицу, с опозданием прибежав в лыжном костюме

Карлсен выиграл партию ЧМ по блицу, с опозданием прибежав в лыжном костюме
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });