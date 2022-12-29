Умер Пеле

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Умер трехкратный чемпион мира, король футбола Эдсон Арантис ду Насименту - Пеле. Об этом сообщает АР со ссылкой на агента спортсмена Джо Фрагу.

Пеле было 82 года. У него был рак, он находился в больнице с начала декабря и его состояние недавно значительно ухудшилось.

От рака он лечился с 2021 года, напоминает АР. Месяц назад стало известно, что его доставили в одну из больниц Сан-Паулу, врачи диагностировали отечность по всему телу и сердечную недостаточность. В соцсетях спортсмена 2 декабря появилось сообщение о том, что это плановая госпитализация. Однако уже 3 декабря бразильские СМИ выяснили, что его организм перестал реагировать на химиотерапию.

Перед Рождеством семья Пеле сообщила, что его решили не брать домой на праздники, его состояние было слишком тяжелым. Родные остались с ним в больнице.

Пеле - единственный футболист, сумевший три раза стать чемпионом мира как игрок: в 1958, 1962 и 1970 годах.

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в небольшом бразильском городке Трес-Корасойнс. Его отец Дондинью также был профессиональным футболистом, однако в связи с тяжелой травмой был вынужден закончить карьеру, поэтому стал учить футболу сына.

В семь лет Пеле попал в местную команду, которую в какой-то момент тренировал бывший игрок сборной Бразилии Валдемар де Брито. Он организовал молодому футболисту просмотр в бразильском клубе "Сантус", за который в итоге Пеле выступал практически всю свою карьеру.

Пеле дебютировал за основную команду "Сантуса" в 15 лет, забив в первом же матче. Через десять месяцев после подписания контракта с профессиональным клубом 16-летний игрок был вызван в национальную сборную.

Свой первый чемпионат мира в 1958 году Пеле провел блестяще: в полуфинальном матче против Франции сделал хет-трик, а в финале против Швеции - дубль, благодаря чему привел свою страну к победе. Пеле стал чемпионом мира в 17 лет - самым молодым чемпионом в истории турнира. Спустя четыре года он снова помог сборной взять чемпионство, сделав Бразилию одной из двух стран в мире, которой удалось победить в этом турнире два раза подряд.

После успешных выступлений на уровне сборной футболистом интересовались такие мировые гранды, как "Реал", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", однако страна объявила игрока "национальным достоянием Бразилии", чтобы не позволить молодому дарованию уехать заграницу.

На чемпионате 1966 года Пеле не смог полностью выложится из-за травм, однако чемпионат 1970 года, ставший для футболиста четвертым в карьере, оказался триумфальным. Уже 26-летний Пеле снова привел команду к победе, став единственным футболистом в истории, который трижды побеждал на чемпионате мира по футболу. Также на этом турнире Пеле забил первый гол в финальном матче против Мексики, который стал сотым голом Бразилии на чемпионатах мира.

Пеле провел в "Сантусе" 18 лет. С клубом Пеле шесть раз становился чемпионом Бразилии, 10 раз - чемпионом Лиги Паулиста, дважды брал Кубок Либертадорес, четырежды побеждал на турнире Рио-Сан-Паулу, а также дважды завоевывал Межконтинентальный кубок и один раз становился обладателем Суперкубка межконтинентальных чемпионов. Завершать карьеру уже легендарный футболист ушел в американский клуб "Нью-Йорк Космос", где провел два года и снова стал чемпионом, но уже Североамериканской футбольной лиги.

Официально за всю свою карьеру Пеле провел 812 матчей, в которых забил 757 голов, однако эта статистика не учитывает товарищеские и выставочные матчи. Если посчитать все игры, в которых принял участие Пеле, то окажется, что всего футболист провел более 1,3 тыс. игр, в которых забил более 1,2 тыс. голов.

После завершения футбольной карьеры Пеле исполнял обязанности посла ООН по вопросам экологии и министра спорта Бразилии, а также был посвящен в рыцари-командоры ордена Британской империи и был назван послом ЮНИСЕФ.

В 2000 году Пеле стал лучшим футболистом ХХ века, обойдя в этой номинации Йохана Кройфа, Франца Беккенбауэра, Альфредо Ди Стефано, Диего Марадону и других великих футболистов прошлого столетия.