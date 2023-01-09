Возможным дебютом Роналду в новой команде назвали матч против Месси

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Португальский нападающий Криштиану Роналду в первом после перехода в саудовский "Аль-Наср" матче может сыграть против французского "Пари Сен-Жермен", заявил главный тренер ближневосточного клуба Руди Гарсия.

Игра пройдет в рамках турне ПСЖ по Катару и Саудовской Аравии, где планируются товарищеские матчи французской команды. Так, 19 января ПСЖ, лидером которого является аргентинский форвард Лионель Месси, должен сыграть против сборной лучших игроков саудовских команд "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль".

"Как тренер "Аль-Насра", я не могу быть доволен этим матчем. Для развития увидеть ПСЖ, увидеть великих парижских игроков — это действительно хорошо. Но у нас через три дня игра в чемпионате", - посетовал Руди Гарсия, слова которого приводит ESPN.

Гарсия подчеркнул, что это не будет классическим дебютом 37-летнего Роналду в составе "Аль-Наср".

Официальным дебютом Роналду в новом клубе ожидается в игре против "Эттифака" 22 января в чемпионате Саудовской Аравии.

О подписании контракта Роналду с "Аль-Насром" стало известно в конце декабря прошлого года. В ноябре 2022 года Роналду расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед".