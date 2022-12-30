СМИ сообщили о подписании контракта Роналду с "Аль-Насром"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU -Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал игроком саудовского клуба "Аль-Наср", сообщает "Аль-Арабия".

37-летний футболист подписал контракт сроком на два года.

В декабре этого года Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" после резких высказываний в адрес руководства клуба.

За оба периода выступлений за МЮ футболист стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также по разу Роналду выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Англии. В 346 матчах за "Манчестер Юнайтед" Роналду забил 145 голов.

Также португалец выиграл многочисленные титулы, защищая цвета испанского "Реала" и итальянского "Ювентуса". Вместе со сборной Португалии он по разу выиграл чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА.

В настоящее время он находится в Катаре, где проходит чемпионат мира-2022.