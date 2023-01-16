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Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Бернабе Сапату Миральеса в первом круге турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 7:6 (7:3), 6:2, 6:0 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 20-е место, Сапата Миральес – 72-е.

Следующим соперником Хачанова будет победитель пары Себастьян Баес (Аргентина, 44-й номер в рейтинге) – Джейсон Кублер (Австралия, 84).

Между тем, 117-я ракетка мира россиянин Павел Котов в первом круге проиграл нидерландцу Таллону Грикспуру (63). Счет встречи – 6:3, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Грикспура.

Australian Open традиционно открывает серию турниров Большого шлема в календарном году.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2023 году составляет $76,5 млн

теннис Australian Open
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