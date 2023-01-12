Australian Open-2023. Россияне узнали соперников

Российские теннисисты будут выступать под нейтральным флагом

Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Мельбурне прошла жеребьевка основной сетки теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2023. Имена своих соперников по первому кругу узнали и спортсмены из России, которые пусть и под нейтральным флагом, но все же выступят на Открытом чемпионате Австралии.

Наибольшее внимание среди россиян будет сфокусировано на лидерах отечественного тенниса – Андрея Рублева и Даниила Медведева, занимающих в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов шестое и восьмое места соответственно. Рублев только на этой неделе юридически обошел Медведева в рейтинге ATP и получил статус первой ракетки России. Но, несмотря на серию побед в рамках Мирового тура, пока не может похвастать титулами в Большом шлеме. И даже, в отличие от Медведева, выигравшего в 2021 году US Open, не доходившего до финала.

В стартовом раунде соревнования Рублев сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который сейчас носит статус 99-й ракетки планеты, а наивысшая позиция в мировом рейтинге за карьеру – третья. Последний выигранный Тимом турнир датирован 2020 годом, и это был US Open. Рублев и Тим встречались шесть раз, счет по победам – 4:2 в пользу россиянина. Причем сначала Рублев проиграл две встречи, а потом выдал серию (которая еще не закончилась) из четырех побед подряд.

Медведев сыграет с Гироном

Что касается Медведева, ему предстоит сразиться с представителем США, 60-й ракеткой мира Маркосом Гироном (выше 49-го места в рейтинге не поднимался). Ранее соперники встречались единожды, во втором круге турнира в Цинциннати в 2020 году. Тогда победу одержал россиянин.

На турнирах Большого шлема потолком для Гирона пока является третий круг Открытого чемпионата Франции. На Уимблдоне и Открытом чемпионате США дальше второго круга не проходил. А в Мельбурне ни разу не дошел и до второго.

Замыкающему топ-20 рейтинга Карену Хачанову в соперники достался испанец Бернабе Сапата Миральес (№71 мирового рейтинга). История тенниса данной пары соперников еще не знала. Хачанов, для которого рекордом в мировом рейтинге является восьмое место, добирался до четвертьфиналов Roland Garros и Wimbledon. Его соперник (рекорд в рейтинге – 74-е место) в прошлом году достиг стадии четвертого круга Roland Garros, что пока остается наивысшим для него достижением на турнирах Большого шлема.

Пары с участием россиян в мужском одиночном разряде:

Таллон Грикспур (Нидерланды, 61) – Павел Котов (118)

Григор Димитров (Болгария, 29) – Аслан Карацев (52)

Ник Кирьос (Австралия, 21) – Роман Сафиуллин (98)

Андрей Рублев (6) – Доминик Тим (Австрия, 99)

Маркос Гирон (США, 60) – Даниил Медведев (8)

Карен Хачанов (20) – Бернабе Сапата Миральес (Испания, 71).

В женском одиночном разряде выступят сразу 14 россиянок, правда двух из них жребий в стартовом круге свел в одну пару. Речь идет о первой ракетке России Дарье Касаткиной, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации восьмое место, и Варваре Грачевой (98-е место в рейтинге WTA).

Касаткина и Грачева в официальных матчах встречались друг с другом один раз, в 2021 году во втором круге турнира в Мельбурне. Тогда победила Касаткина, а вскоре выиграла и сам турнир. Всего на ее счету шесть титулов в одиночном разряде, а в турнирах Большого шлема максимальный для нее результат – выход в четвертьфинал в Уимблдоне. Победы Грачевой ограничиваются турнирами категории ITF, а в Большом шлеме достигала стадий третьего раунда Roland Garros и US Open.

Вторая ракетка России (и девятая – в мире) Вероника Кудерметова на старте Australian Open сойдется с ранее выступавшей за Украину бельгийкой Мариной Заневской (87). В 2022 году Кудерметова достигла прогресса в Большом шлеме, дойдя до 1/4 финала Roland Garros, а девятое место в рейтинге WTA пока наилучший показатель в ее карьере. Для Заневской же лучший показатель – выход во второй круг Australian Open-2022. У обеих – по одному титулу WTA в одиночном разряде

Пары с участием россиян в женском одиночном разряде:

Исалин Бонавантюр (Бельгия, 92) – Екатерина Александрова (20)

Донна Векич (Хорватия, 60) – Оксана Селехметьева (179)

Кэти Волынец (США, 115) – Евгения Родина (442)

Марина Заневская (Бельгия, 87) – Вероника Кудерметова (9)

Анна Калинская (64) – Даниэль Коллинс (США, 14)

Дарья Касаткина (8) – Варвара Грачева (98)

Мэдисон Киз (США, 10) – Анна Блинкова (72)

Полина Кудерметова (182) – Оливия Гадеки (Австралия, 200)

Кристина Куцова (Словакия, 269) – Диана Шнайдер (105)

Анастасия Павлюченкова (365) – Камила Джорджи (Италия, 69)

Ясмин Паолини (Италия, 65) – Людмила Самсонова (19)

Камилла Рахимова (110) – Катерина Байндл (Украина, 97)

Слоан Стивенс (США, 36) – Анастасия Потапова (45)

Australian Open-2023 стартует 16 января.