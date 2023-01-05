Теннисисты РФ и Белоруссии смогут выступить на Australian Open без указания страны и флага

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Австралия не будет отстранять российских и белорусских теннисистов от турнира Australian Open, сообщил в четверг австралийский телеканал 9News со ссылкой на заявление Федерации тенниса Австралии.

"Tennis Australia настаивает на своей позиции, позволяя российским и белорусским игрокам участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису в этом году, несмотря на призывы запретить их", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности с таким призывом выступил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, заявивший, что намерен "добиваться встречи с председателем и генеральным директором Tennis Australia, чтобы изложить позицию моего правительства и понять, почему Tennis Australia не последовала примеру Уимблдона".

В Федерации тенниса Австралии заявили, что "едины с международными руководящими органами тенниса - турнирами Большого шлема, ATP и WTA Tours и ITF" в оценке ситуации вокруг Украины, и вместе с тем допускают российских и белорусских игроков к выступлению в Мельбурне в качестве нейтральных игроков.

Как уточнили в федерации, "игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных турнирах только в индивидуальном порядке - и без флагов или указания страны - что и будет иметь место на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023".