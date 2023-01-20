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Капризов довел до 100 число своих голов в НХЛ

Капризов довел до 100 число своих голов в НХЛ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил свою сотую шайбу в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Он отличился в гостевом матче "Миннесоты" против "Каролины", забросив шайбу во втором периоде. Игра при этом завершилась победой "Каролины" со счетом 5:2 (0:0, 3:1, 2:1).

Олимпийский чемпион-2018 Капризов перешел в "Миннесоту" из ЦСКА летом 2020 года и сразу же установил ряд рекордов североамериканского клуба. В общей сложности по системе "гол+пас" 25-летний россиянин набрал в НХЛ 212 (100+112) очков, из них 53 (26+27) – в нынешнем сезоне.

хоккей НХЛ Кирилл Капризов
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