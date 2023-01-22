Уроженка Москвы Рыбакина выбила из Australian Open первую ракетку мира

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Представительница Казахстана Елена Рыбакина, родившаяся в Москве, победила Игу Швентек из Польши в четвертом круге теннисного турнира Большого шлема Australian Open.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рыбакиной.

Швентек является первой ракеткой мира, Рыбакина – 25-й.

Рыбакина до 2018 года выступала под флагом РФ, после чего сменила спортивное гражданство. В 2022 году она выиграла Wimbledon.

Швентек в 2022 году выиграла Roland Garros и US Open. Кроме того, победительницей Roland Garros она становилась в 2020 году.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с 17-й ракеткой мира Еленой Остапенко (Латвия).