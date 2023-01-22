Поиск

Уроженка Москвы Рыбакина выбила из Australian Open первую ракетку мира

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Представительница Казахстана Елена Рыбакина, родившаяся в Москве, победила Игу Швентек из Польши в четвертом круге теннисного турнира Большого шлема Australian Open.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рыбакиной.

Швентек является первой ракеткой мира, Рыбакина – 25-й.

Рыбакина до 2018 года выступала под флагом РФ, после чего сменила спортивное гражданство. В 2022 году она выиграла Wimbledon.

Швентек в 2022 году выиграла Roland Garros и US Open. Кроме того, победительницей Roland Garros она становилась в 2020 году.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с 17-й ракеткой мира Еленой Остапенко (Латвия).

теннис Australian Open
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

Джокович вышел в четвертый круг Australian Open

Джокович вышел в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка России Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

"Ювентус" лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации

"Ювентус" лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации

Медведев выбыл из Australian Open

Медведев выбыл из Australian Open

Хачанов вышел в четвертый круг Australian Open

Хачанов вышел в четвертый круг Australian Open

Капризов довел до 100 число своих голов в НХЛ

Капризов довел до 100 число своих голов в НХЛ

Сборная Эр-Рияда проиграла ПСЖ с Месси, несмотря на дубль Роналду

Фигуристка Щербакова попала в шорт-лист претендентов на премию ISU

"Манчестер Сити" вновь стал самым доходным клубом мира

"Манчестер Сити" вновь стал самым доходным клубом мира
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });