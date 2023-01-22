Себастьян Корда вышел в четвертьфинал Australian Open
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американский теннисист Себастьян Корда вышел в четвертьфинал теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2023, победив поляка Хуберта Хуркача.
Результат встречи - 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7). Корда впервые пробился в четвертьфинал турнира "Большого шлема".
На следующем матче 22-летний американец - сын обладателя Кубка Большого шлема (1993 г.) Петра Корды - встретится с российским спортсменом Кареном Хачановым, который впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.