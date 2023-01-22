Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Australian Open
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов победил японца Есихито Нисиоку в четвертом круге теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2023.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) в пользу российского теннисиста. Продолжительность игры составила 1 час 58 минут.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Хачанов занимает 20-е место, Нисиока – 33-е.
В 1/4 финала россиянин встретится с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша, №10 рейтинга ATP) – Себастьян Корда (США, 31).
Хачанов впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. При этом лучшим его достижением на турнирах Большого шлема к настоящему моменту является выход в полуфинал US Open-2022.