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Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Australian Open
Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов победил японца Есихито Нисиоку в четвертом круге теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2023.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) в пользу российского теннисиста. Продолжительность игры составила 1 час 58 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Хачанов занимает 20-е место, Нисиока – 33-е.

В 1/4 финала россиянин встретится с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша, №10 рейтинга ATP) – Себастьян Корда (США, 31).

Хачанов впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. При этом лучшим его достижением на турнирах Большого шлема к настоящему моменту является выход в полуфинал US Open-2022.

теннис Australian Open
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