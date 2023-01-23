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Олимпийский чемпион по лыжам Легков задумался о тренерской карьере

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков, завершивший профессиональную карьеру, в будущем планирует заняться тренерской деятельностью.

"Тренерскую карьеру надо начинать, умея это делать. Не всегда хороший спортсмен становится классным тренером. Возможно, когда-то надо и это начать - планы есть, мысли есть я знаю, что необходимо для достижения результата", - сказал Легков журналистам в ходе Единых игр Специальной Олимпиады в Казани.

"Надо постепенно внедрять это среди детей, потом переходить ко взрослым. С детьми надо быть очень аккуратным, так как с моими мыслями и тренировками за лето они могут к зиме просто перестать бегать. Надо консультироваться, ну, и тренером надо родиться, а если нет, то можно научиться, а на это нужно время. Посмотрим, что будет в будущем", - добавил он.

Ранее в понедельник Легков провел разминку для участников Единых игр Специальной Олимпиады, которые проходят в Казани с 21 по 27 января.

Легков - олимпийский чемпион по лыжным гонкам 2014 года в гонке на 50 километров, также он - серебряный призер Игр в Сочи в эстафете. В 2018 году Легков завершил международную карьеру.

лыжные гонки Александр Легков
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