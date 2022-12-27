Конфликтующие Большунов и Устюгов столкнулись в спринте на чемпионате России
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Большунов и Сергей Устюгов не смогли пробиться в финал спринта свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.
Неудача в полуфинальном заезде вызвана столкновением спортсменов, в результате которого оба жестко рухнули на трассу. В результате Большунов получил ссадины на лице.
Победителем гонки стал Александр Терентьев.
Некоторое время назад между Большуновым и Устюговым возник конфликт. Устюгов посчитал неприемлемым поведение трехкратного олимпийского чемпиона на трассе: на одной из спринтерских гонок Большунов наехал на его лыжи на финише, лишив Устюгова возможности выиграть золото. В знак протеста Устюгов проигнорировал церемонию награждения.