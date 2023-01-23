Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open и сыграет с Рублевым

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович победил австралийца Алекса Де Минора в четвертом круге турнира Большого шлема Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу Джоковича.

Серб является пятой ракеткой мира, Де Минор – 24-й.

В 1/4 финала Джокович сыграет с шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублевым. История противостояний между Джоковичем и Рублевым в официальных турнирах насчитывает три матча. Счет по победам – 2-1 в пользу Джоковича.

После победы Джоковича над Де Минором определился полный состав четвертьфинальных пар: Карен Хачанов (Россия, №20 в мировом рейтинге) – Себастьян Корда (США, 31), Стефанос Циципас (Греция, 4) - Иржи Лехечка (Чехия, 71), Андрей Рублев (Россия, 6) – Новак Джокович (Сербия, 5), Бен Шелтон (США, 89) – Томми Пол (США, 35).

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас пропускает турнир из-за травмы.

В женском одиночном разряде пары 1/4 финала выглядят следующим образом: Елена Рыбакина (Казахстан, 25) – Елена Остапенко (Латвия, 17), Джессика Пегула (США, 3) – Виктория Азаренко (Белоруссия, 24), Каролина Плишкова (Чехия, 31) – Магда Линетт (Польша, 45), Арина Соболенко (Белоруссия, 5) – Донна Векич (Хорватия, 64).

Первая ракетка мира Ига Швентек (Польша) выбыла после четвертого круга.

Australian Open традиционно открывает серию турниров Большого шлема в календарном году.