Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open, отыграв два матчбола у Руне

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил датчанина Хольгера Руне в четвертом круге турнира Большого шлема Australian Open-2023.

Результат противостояния – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в пользу россиянина. Рублев был близок к поражению в пятом сете, однако он смог отыграть два матчбола и перевести игру на тай-брейк. Там представитель России смог ликвидировать отставание в пять очков и в итоге вырвать победу. Продолжительность игры составила 3 часа 37 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает шестое место – наивысшее среди россиян. Руне – десятая ракетка мира.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Алекс Де Минор (Австралия, №24 в рейтинге ATP) – Новак Джокович (Сербия, 5).

До четвертьфинала из россиян добрался также Карен Хачанов (№20 в рейтинге ATP), который сыграет с 31-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой.