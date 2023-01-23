Поиск

Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open, отыграв два матчбола у Руне

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил датчанина Хольгера Руне в четвертом круге турнира Большого шлема Australian Open-2023.

Результат противостояния – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в пользу россиянина. Рублев был близок к поражению в пятом сете, однако он смог отыграть два матчбола и перевести игру на тай-брейк. Там представитель России смог ликвидировать отставание в пять очков и в итоге вырвать победу. Продолжительность игры составила 3 часа 37 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает шестое место – наивысшее среди россиян. Руне – десятая ракетка мира.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Алекс Де Минор (Австралия, №24 в рейтинге ATP) – Новак Джокович (Сербия, 5).

До четвертьфинала из россиян добрался также Карен Хачанов (№20 в рейтинге ATP), который сыграет с 31-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой.

теннис Australian Open
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Себастьян Корда вышел в четвертьфинал Australian Open

Себастьян Корда вышел в четвертьфинал Australian Open

Уроженка Москвы Рыбакина выбила из Australian Open первую ракетку мира

Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

Джокович вышел в четвертый круг Australian Open

Джокович вышел в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка России Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

"Ювентус" лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации

"Ювентус" лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации

Медведев выбыл из Australian Open

Медведев выбыл из Australian Open

Хачанов вышел в четвертый круг Australian Open

Хачанов вышел в четвертый круг Australian Open

Капризов довел до 100 число своих голов в НХЛ

Капризов довел до 100 число своих голов в НХЛ

Сборная Эр-Рияда проиграла ПСЖ с Месси, несмотря на дубль Роналду

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });