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Белоруска Соболенко выиграла Australian Open-2023

Белоруска Соболенко выиграла Australian Open-2023
Арина Соболенко
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Белоруска Арина Соболенко победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2023.

Встреча в Мельбурне завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, она продолжалась 2 часа 28 минут.

Для пятой ракетки мира Соболенко это первый титул на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. В парном разряде она выиграла US Open-2019 и Australian Open-2021.

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Рыбакина - 25-я ракетка мира. Она родилась в Москве, до 2018 года выступала за Россию, а потом стала представлять Казахстан. В 2021 году Рыбакина выиграла соревнование Большого шлема в Уимблдоне.

В основной сетке турнира в Мельбурне выступили 14 россиянок, дальше всех, до третьего круга, дошли Варвара Грачева (№97 мирового рейтинга) и Екатерина Александрова (18).

Australian Open завершится 29 января финальным матчем в мужском одиночном разряде: сыграют серб Новак Джокович (5) и грек Стефанос Циципас (4).

Российские и белорусские теннисисты выступили на турнире под нейтральным флагом.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

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