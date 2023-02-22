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"Вашингтон" проиграл четвертый без Овечкина матч подряд

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" проиграл "Детройту в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу "Детройта".

Таким образом, серия поражений "Вашингтона" достигла пяти матчей. Четыре из них – без Александра Овечкина. 14 февраля сообщалось, что россиянин временно покинет расположение клуба и отправится в Россию по семейным обстоятельствам. На следующий день стало известно о кончине отца хоккеиста, Михаила Овечкина.

хоккей НХЛ Вашингтон
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