"Вашингтон" проиграл четвертый без Овечкина матч подряд
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" проиграл "Детройту в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Результат встречи – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу "Детройта".
Таким образом, серия поражений "Вашингтона" достигла пяти матчей. Четыре из них – без Александра Овечкина. 14 февраля сообщалось, что россиянин временно покинет расположение клуба и отправится в Россию по семейным обстоятельствам. На следующий день стало известно о кончине отца хоккеиста, Михаила Овечкина.