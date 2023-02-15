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Скончался отец хоккеиста Александра Овечкина

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца, Михаила Овечкина.

"Сегодня не стало моего отца...Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с понимание и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время", - написал Овечкин на своей странице в социальной сети "Инстаграм" (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ранее в СМИ сообщалась, что Овечкин покинул расположение "Вашингтона" и вернулся в Россию "по семейным обстоятельствам".

хоккей Александр Овечкин
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