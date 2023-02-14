Овечкин отправится в Россию из-за срочной госпитализации отца

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в ближайшее время отправляется в Россию в связи с болезнью отца, Михаила Овечкина, сообщает "Матч ТВ".

Сообщается, что отец срочно госпитализирован.

Хоккеист договорился с руководством клуба о том, что пропустит несколько матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее во вторник пресс-служба "Вашингтона" сообщила о том, что 37-летний Овечкин покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам.