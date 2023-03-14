Министр спорта встретился с женской сборной России по боксу перед ЧМ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин встретился с представительницами сборной России по боксу, которая выступит в стартующем в Нью-Дели в среду чемпионате мира.

Встреча состоялась в рамках делового визита Матыцина в Индию.

"Очень рад встретиться с командой в преддверии чемпионата мира по боксу. Увидел, что энергетика у девчонок очень мощная, и вся команда отлично готова", - приводит слова Матыцина пресс-служба Федерации бокса России.

"Очень важно, что в это не простое время команда выступает под российским флагом и, я надеюсь, мы услышим гимн Российской Федерации в честь победителей. Хочу пожелать всем девушкам здоровья, потому что в спорте это очень важно, а также мощного командного духа. Вижу, что девушки знают, какую страну они представляют", - заявил министр.

"Я уверен, что пример Международной ассоциации бокса и Федерации бокса России окажет позитивное влияние на решения других международных федераций, потому что спорт должен быть вне политики и не должен быть подвержен дискриминации по национальному признаку. Бокс - один из самых древних видов спорта, где соперничают два спортсмена и никуда за пределы ринга уже не убежишь", - отметил он.

"В боксе всегда ценилась честная борьба. Эти принципы - принципы честной и открытой игры - сегодня должны торжествовать. Сегодня я увидел это в глазах каждой девушки, тренеров и менеджеров команды. Желаю нашим спортсменкам сил, здоровья, побед и гордости за нашу великую страну!" - подчеркнул Матыцин.

Чемпионат мира пройдёт в Нью-Дели с 15 по 26 марта.

Состав сборной России: Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), Анастасия Шамонова до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг), Диана Пятак (свыше 81 кг).