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Карлос Алькарас возглавил рейтинг ATP после победы над Даниилом Медведевым

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Карлос Алькарас вернул себе статус первой ракетки мира.

СпортМедведев проиграл Алькарасу в финале теннисного турнира в Индиан-УэллсеМедведев проиграл Алькарасу в финале теннисного турнира в Индиан-УэллсеЧитать подробнее

Он поднялся со второго на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации, после триумфа на турнире Masters в Индиан-Уэллсе.

В финале соревнования Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева, который, в свою очередь, поднялся в рейтинге с шестого на пятое место. Находившийся на первой строчке серб Новак Джокович опустился на второе место. В турнире в Индиан-Уэллсе он участия не принимал: сообщалось, что власти США отказали Джоковичу во въезде в страну из-за его отказа вакцинироваться от коронавируса.

Полностью топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: 1.Карлос Алькарас (Испания), 2.Новак Джокович (Сербия), 3.Стефанос Циципас (Греция), 4.Каспер Рууд (Норвегия), 5.Даниил Медведев (Россия), 6.Феликс Оже-Альяссим (Канада), 7.Андрей Рублев (Россия), 8.Хольгер Руне (Дания), 9.Хуберт Хуркач (Польша), 10.Тейлор Фриц (США).

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