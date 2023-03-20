Медведев проиграл Алькарасу в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу испанца, который выступил на турнире в качестве второй ракетки мира (Медведев – шестой).

Поражение в финале прервало продолжительную победную серию россиянина, составившую 19 матчей. Эта серия позволила Медведеву выиграть три турнира подряд.

На счету 19-летнего Алькараса теперь восемь титулов на турнирах ATP, в том числе два – в этом году. 27-летний Медведев выиграл 18 турниров, в том числе три – в 2023 году.

Серия Masters объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

Турнир в Индиан-Уэллсе BNP Paribas Open-2023 имеет призовой фонд $8,8 млн.