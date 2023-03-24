Роналду установил два рекорда мира в составе сборной Португалии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором нового рекорда мира по количеству матчей, проведенных за национальную команду.

Отборочный матч чемпионата Европы-2024 против Лихтенштейна стал для Роналду 197 в составе сборной Португалии. 38-летний португалец перекрыл достижение Бадера аль-Мутавы, который сыграл в 196 встречах за сборную Кувейта.

В матче против Лихтенштейна (игра прошла в Лиссабоне) Роналду забил два мяча, а Португалия выиграла со счетом 4:0. Результативность Роналду привела к новому рекорду: форвард стал первым в мире футболистом, достигшим отметки в 100 голов за сборную своей страны в официальных турнирах.