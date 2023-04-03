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Российский вратарь Василевский признан лучшим игроком недели в НХЛ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU -

Национальная хоккейная лига признала российского голкипера клуба "Тампа-Бэй" россиянина Андрея Василевского первой звездой недели, сообщается на сайте НХЛ.

За отчетный период россиянин отразил 99 из 100 бросков по своим воротам, в результате "Тампа" выиграла все три матча с общим счетом 14:1. Это позволило ей завоевать место среди команд, которые выступят в плей-офф, розыгрыше Кубка Стэнли.

Второй звездой признан немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль. Он набрал 8 (5+3 по системе "гол+пас") очков, команда выиграла все четыре матча и заработала путевку в Кубок Стэнли.

В тройку лучших также попал чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк. На его счету 6 (5+1 очков) в четырех матчах. В них "Бостон" одержал три победы и тоже вышел в плей-офф.

НХЛ хоккей Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский
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