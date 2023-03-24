Овечкин сократил до 73 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" одержал крупную победу над "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) в пользу столичной команды.

В составе победителей 2 (1+1 по системе "гол+пас) очка результативности набрал россиянин Александр Овечкин. Его соотечественник и партнер по команде Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Автором единственного гола в составе "Чикаго" стал россиянин Никита Зайцев.

Между тем, Овечкин довел число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 821, занимает с этим показателем второе место в истории лиги. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 73 голов.