Кузьменко побил принадлежавший Буре рекорд "Ванкувера"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Андрей Кузьменко установил клубный рекорд "Ванкувера" по числу голов в дебютном сезоне за команду.

Форвард отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (игра завершилась со счетом 7:2 в пользу "Ванкувера") и достиг отметки в 35 голов за сезон. Это – лучший результат среди дебютантов "Ванкувера" в истории клуба.

Предыдущий рекорд принадлежал другому россиянину, Павлу Буре, забросившему 34 шайбы по ходу регулярного чемпионата-1991/92 – дебютного для него в "Ванкувере".

Ранее Кузьменко играл в московском ЦСКА и петербургском СКА.