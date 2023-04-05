Источник сообщил о согласии Месси перейти в "Аль-Хиляль"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий французского "Пари Сен-Жермен и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси дал согласие на переход в саудовский клуб "Аль-Хиляль", сообщает TodoFichajes.

Отмечается, что чемпион мира-2022 уже озвучил свое решение ближайшему окружению.

Срок действия контракта, предложенного футболисту, составит три года, за каждый из них Месси получит по 400 млн евро.

Нынешний контракт Месси с ПСЖ истекает в 2023 году, за французскую команду бывший игрок "Барселоны" выступает с 2021 года.

Ранее в другой саудовский клуб, "Аль-Наср", перешел экс-форвард "Реала", "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.