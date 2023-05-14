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"Ахмат" разгромил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" на выезде с крупным счетом обыграли московское "Динамо" в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Воскресный поединок на столичном стадионе имени Льва Яшина завершился со счетом 0:3. В составе победителей мячи забили Нене Гмамбле (38-я минута), Мохамед Конате (57) и Владимир Ильин (71).

Динамовцы проиграли "Ахмату" и на выезде в Грозном - 2 октября в 11-м туре грозненцы нанесли москвичам поражение со счетом 2:1.

В турнирной таблице РПЛ "Ахмат" занимает пятое место, набрав 46 очков. "Динамо" идет на седьмой строчке, имея в активе 42 балла.

футбол РПЛ Ахмат Динамо
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