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Абубакар Нурмагомедов уступил Элизеу дос Сантосу на турнире UFC

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов потерпел поражение от бразильца Элизеу дос Сантоса на турнире UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе.

По итогам поединка представителей полусреднего веса победа была присуждена бразильцу раздельным решением судей.

Для 33-летнего россиянина это четвертое поражение в смешанных единоборствах при 17 победах и одной ничьи. 36-летни дос Сантос выиграл 24-й бой при семи поражениях.

Абубакар Нурмагомедов – двоюродный брат непобежденного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

UFC Лас-Вегас Абубакар Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Элизеу дос Сантос
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