Абубакар Нурмагомедов уступил Элизеу дос Сантосу на турнире UFC
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов потерпел поражение от бразильца Элизеу дос Сантоса на турнире UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе.
По итогам поединка представителей полусреднего веса победа была присуждена бразильцу раздельным решением судей.
Для 33-летнего россиянина это четвертое поражение в смешанных единоборствах при 17 победах и одной ничьи. 36-летни дос Сантос выиграл 24-й бой при семи поражениях.
Абубакар Нурмагомедов – двоюродный брат непобежденного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.