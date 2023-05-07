Алджамейн Стерлинг защитил титул чемпиона UFC
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Алджамейн Стерлинг победил своего соотечественника Генри Сехудо в главном поединке турнира UFC 288 в Ньюарке (США).
По итогам пяти раундов победа Стерлингу присуждена раздельным решением судей.
В результате 33-летний боец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Победа над Сехудо стала для него 23-й в смешанных единоборствах при трех поражениях. 36-летний Сехудо проиграл третий бой, имея в своем активе 16 побед.