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Алджамейн Стерлинг защитил титул чемпиона UFC

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Алджамейн Стерлинг победил своего соотечественника Генри Сехудо в главном поединке турнира UFC 288 в Ньюарке (США).

По итогам пяти раундов победа Стерлингу присуждена раздельным решением судей.

В результате 33-летний боец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Победа над Сехудо стала для него 23-й в смешанных единоборствах при трех поражениях. 36-летний Сехудо проиграл третий бой, имея в своем активе 16 побед.

UFC Алджамейн Стерлинг Генри Сехудо
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