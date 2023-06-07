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Определились все полуфиналистки Roland Garros

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU -

Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши и 14-я ракетка планеты Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) завоевали путевки в 1/2 финала проходящего во Франции теннисного турнира Большого шлема Roland Garros.

В четвертьфинале соревнования Швентек выиграла у Коко Гауфф (США, №6 рейтинга УЕФ) - 6:4, 6:2. Хаддад Майя взяла верх над Онс Жабер (Тунис, 7) - 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

В полуфинале Швентек и Хаддад-Майя сыграют друг с другом. Вторую пару 1/2 финала составили выигравшие четвертьфинальные матчи накануне Каролина Мухова (Чехия 43) - Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнования в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Roland Garros теннис
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