Вратарь Помазун продлил контракт с ФК ЦСКА, но продолжит играть в "Урале"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Голкипер Илья Помазун продлил соглашение с ЦСКА на пять лет, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до окончания сезона-2027/28. При этом 26-летний футболист вновь проведет сезон в екатеринбургском "Урале" на правах аренды.

"Для воспитанника нашей академии новый сезон в "Урале" станет уже четвертым подряд. Новое соглашение с клубом из Екатеринбурга не предусматривает опции выкупа", - говорится в сообщении.



В основной команде ЦСКА Помазун дебютировал в 2017 году, но в общей сложности с тех пор провел в ее составе несколько матчей.