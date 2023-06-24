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"Спартак", "Краснодар" и "Динамо" попали в одну группу Кубка России

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Московские "Спартак" и "Динамо", футбольные клубы "Краснодар", "Нижний Новгород" попали в один квартет группового этапа Пути РПЛ розыгрыша Кубка России-2023/24.

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Эти команды составили группу D. Жеребьевка прошла в субботу.

Состав других групп выглядит следующим образом:

Группа А: ЦСКА, "Оренбург", "Сочи", "Факел".

Группа B: "Ростов", "Локомотив", "Урал", "Рубин".

Группа C: "Зенит", "Ахмат", "Крылья Советов", "Балтика".

"При жеребьевке команды были распределены по четырем корзинам в соответствии с занятым местом по итогам прошлого сезона. В одной группе могли оказаться не более двух команд из Москвы, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов", - уточнили в пресс-службе РФС.

Новый розыгрыш турнира стартует 25-27 июля. Действующий победитель - московский ЦСКА.

Кубок России по футболу
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