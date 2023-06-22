Гинер подтвердил возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU -Защитник Марио Фернандес вернется в ЦСКА, заявил президент московского футбольного клуба Евгений Гинер.

"Марио возвращается в ЦСКА? Да", - приводит слова Гинера "Чемпионат".

32-летний Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год. Игрок с 2016 года имеет российское гражданство, с 2017 по 2021 год он выступал за сборную России. В 2022 году он объявил о решении приостановить карьеру, зимой того же года стал игроком бразильского "Интернасьоналя". В апреле 2023 года Марио Фернандес разорвал контракт с этим клубом, после чего возникли сообщения о возможном возвращении футболиста в ЦСКА.