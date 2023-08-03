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Месси вновь оформил дубль за "Интер Майами"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Интер Майами" со счетом 3:1 победили "Орландо" в матче 1/16 финала Кубка лиг в США.

Два гола – на 7-й и 72-й минутах – в составе победителей провел новичок команды аргентинец Лионель Месси. На 51-й минуте пенальти в ворота "Орландо" реализовал Хосеф Мартинес. В составе "Орландо" на 17-й минуте гол провел Сезар Араужо.

Теперь в активе Месси три матча за "Интер Майами", в них он забил пять мячей – по два гола в ворота "Атланты" и "Орландо", один – в дебютной встрече против клуба "Крус Асуль".

Лионель Месси
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