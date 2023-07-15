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Роналду включен в Книгу рекордов Гиннеса по сумме годового заработка

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый спортсмен мира, сообщается на сайте Книги.

Состояние спортсмена за 12 месяцев до 1 мая 2023 года по версии Forbes составила $136 млн. $46 млн из них футболист заработал непосредственно на поле, а $90 млн – за его пределами (к примеру, часть дохода принесли рекламные контракты, спонсорские сделки, бизнес).

Второе место по сумме заработка занял аргентинский футболист Лионель Месси (недавно перешел в "Интер Майами"), который заработал около $130 млн ($65 млн на поле $65 млн за его пределами). На третьем месте также представитель футбола – француз Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" - $120 (100+200) млн.

Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Лионель Месси футбол
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