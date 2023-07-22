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Месси забил победный мяч в дебютном матче за "Интер Майами"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился голом в своем первом матче за американский футбольный клуб "Интер Майами".

Он поразил ворота мексиканской команды "Крус Асуль" в матче группового этапа Leagues Cup ударом со штрафного. Гол Месси состоялся на 90-4 минуте и стал победным для "Интер Майами". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из США.

Месси начинал игру на скамейке запасных, на поле вышел на 54-й минуте.

Предыдущим клубом 36-летнего Месси был французский "Пари Сен-Жермен", значительная часть клубной карьеры форварда связана с испанской "Барселоной".

В 2022 году Месси стал чемпионом мира.

Лионель Месси
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