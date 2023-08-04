ЦСКА подписал контракт с 19-летним узбекским футболистом

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Лучший молодой футболист Узбекистана-2022 Аббос Файзуллаев стал игроком ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба.

"Сегодня ПФК ЦСКА подписал контракт с узбекским полузащитником до окончания сезона-2025/26 с опцией продления", - говорится в сообщении.

19-летний Файзуллаев — воспитанник "Пахтакора", в 2022 году ставший лучшим молодым футболистом Узбекистана. В марте 2023-го он вместе с молодежной сборной U-20 своей страны стал победителем Кубка Азии, а также был признан лучшим игроком турнира.

В 2023 году футболист провел первые два матча за национальную команду Узбекистана, отметившись одним голом.