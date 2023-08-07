Российских тяжелоатлетов не допустили до участия в ЧМ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) утвердил делегацию нейтральных атлетов, допущенных до участия в чемпионате мира в сентябре.

"В его составе 12 спортсменов, семь человек обслуживающего персонала и один технический судья — все они имеют белорусские паспорта", - говорится в сообщении на сайте IWF.

Таким образом, российские тяжелоатлеты участия в предстоящем ЧМ не примут.

"Что касается олимпийской квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже, IWF положительно проголосовала за руководящие принципы для комиссии, отвечающей за рассмотрение просьбы спортсменов об освобождении от участия в квалификационном процессе. Согласно квалификационной системе IWF / МОК для соревнований по тяжелой атлетике на Олимпийских играх, обязательное присутствие на некоторых соревнованиях является частью процедуры. Также в соответствии с этими правилами спортсмены могут подать заявление на освобождение при исключительных обстоятельствах", - подчеркивается в тексте обращения.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 4 по 17 сентября.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.