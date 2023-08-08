"Спартак" победил "Пари НН" в Кубке России, команды забили девять мячей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" обыграли соперников из "Пари Нижний Новгород" во втором туре группового этапа Кубка России по футболу.

Результат встречи - 5:4. Счет матча в Москве был открыт на 9-й минуте, отличился игрок "Спартака" Леон Классен. На 15-й минуте Даниил Пруцев удвоил преимущество хозяев. "Пари НН" отыграл один мяч на 29-й минуте благодаря точному удару Тимура Сулейманова. Третий гол "Спартака" был забит на 36-й минуте, отличился Павел Мелешин. "Пари НН" вышел вперед, забив три мяча за первые десять минут второго тайма - голы на счету Эдгара Севикяна (46), Виктора Александрова (50) и Тимура Сулейманова (56, пенальти). "Спартак" вновь сравнял счёт благодаря голу Михаила Игнатова (81). Окончательный счёт установил Квинси Промес (90).

"Спартак" набрал 6 очков и лидирует в группе D. "Пари НН" - второй (2 очка). Так же в группе играют "Динамо" (1 очко) и "Краснодар" (0 очков), которые проведут очную встречу 9 августа.