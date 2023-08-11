Самсонова обыграла Соболенко на турнире WTA-1000 в Монреале

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Людмила Самсонова в матче за выход в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) одолела вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Поединок третьего круга завершился со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3 в пользу россиянки, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 18-е место.

В 1/4 финала Самсонова встретится с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой (9 номер рейтинга) и швейцаркой Белиндой Бенчич (13).

Открытый чемпионат Канады по теннису проходит на хардовом покрытии и имеет призовой фонд почти $2 млн 800 тыс. В 2022 году титул в Монреале завоевала румынка Симона Халеп (58).